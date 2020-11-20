BIST 1.327
DOLAR 7,60
EURO 9,02
ALTIN 455,67
HABER /  EĞİTİM

Kreşler de tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kreşlerin tatil olup olmayacağı konusunda bugün bir açıklama yapılacağını söyledi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ailelerin merakla beklediği kreşlerin durumuyla ilgili olarak, "Bugün içinde olumlu bir haber yansıyacak diye düşünüyorum" yanıtını verdi. 

Selçuk'un açıklaması, şu şekilde; ''Mobil uygulamamız ile öğrencilerin, ailesinin ve öğretmenlerin temaslı ve pozitif durumunu izleme imkanımız var. Toplumdaki genel artış okullarımızı riske sokma ihtimalini doğuruyor.

''Kreşlerle ilgili bugün bir açıklama yapılacak''
Bilim Kurulu ile istişare ederek, onların tavsiyesiyle bir karar alıyoruz. Bugüne kadar yapılan sınavların tamamı geçerli. Kreşlerle ilgili bugün bir açıklama yapılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'ndan kritik hamle: Swap faizini yükseltti
Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturması çıkışı: Hadi oradan sen kimsin ya?
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış
Selvi'den çarpıcı kulis: '2003-2004’teki Erdoğan ile toplantı yaptık’ diyenler oldu
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü:Artık hepimiz çemberin içindeyiz
Almanlardan bomba dolar tahmini geldi! Dolar için rekor bekliyorlardı
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ kapsamında aranan eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
Rus aşısı Sputnik V’nin Avrupa'da ilk alıcı belli oldu! Bakın hangi ülke aldı
Bakan Murat Kurum'dan kentsel dönüşümle ilgili önemli açıklamalar
Milli Savunma Bakanlığı: Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi
ABD Senatosuna "BAE'ye F-35 satışına" karşı yasa tasarısı
Kreşler kapandı mı özel ve devlet kreşleri tatil mi oldu yeni bilgi geldi
Yorumlar