Kreşler de tatil olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kreşlerin tatil olup olmayacağı konusunda bugün bir açıklama yapılacağını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ailelerin merakla beklediği kreşlerin durumuyla ilgili olarak, "Bugün içinde olumlu bir haber yansıyacak diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

Selçuk'un açıklaması, şu şekilde; ''Mobil uygulamamız ile öğrencilerin, ailesinin ve öğretmenlerin temaslı ve pozitif durumunu izleme imkanımız var. Toplumdaki genel artış okullarımızı riske sokma ihtimalini doğuruyor.

''Kreşlerle ilgili bugün bir açıklama yapılacak''

Bilim Kurulu ile istişare ederek, onların tavsiyesiyle bir karar alıyoruz. Bugüne kadar yapılan sınavların tamamı geçerli. Kreşlerle ilgili bugün bir açıklama yapılacak.