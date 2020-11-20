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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Korona aşısında gönüllülük başvurusu bugün başlıyor

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurularının bugün başladığını duyurdu. Çin menşeili koronavirüs aşısında gönüllü vatandaşların başvuruları bugün itibariyle toplanacak.

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Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre Çin menşeili koronavirüs aşısında gönüllü vatandaşların başvuruları bugün itibariyle toplanacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor. 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya  0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

Covid-19 aşısının uygulamaları Türkiye’de 12 şehirde 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı.

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