BIST 1.323
DOLAR 7,58
EURO 9,01
ALTIN 455,67
HABER /  YEREL

Esenyurt'ta bir damat dehşeti daha: Tartıştığı kaynanasını bıçakladı

Demirören Haber Ajansı

ESENYURT'ta damat, tartışma yaşadığı kaynanasını bıçaklayarak yaraladı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken polisin gözaltına aldığı saldırgan tutuklandı.

Abone ol

Olay, İstiklal Mahallesi Arslan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Ş., kaynanası Nermin G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Ş. mutfaktan aldığı bıçakla Nermin G.'nin üzerine yürüdü. Bu sırada Nermin G., kendini korumak isterken aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Muhammet Ş. polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Muhammet Ş. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nermin G.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Öğretim görevlisiydi yorgancı oldu Suriye'den Mardin'e uzanan yaşam öyküsü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanlardan bomba dolar tahmini geldi! Dolar için rekor bekliyorlardı
İstanbul Havalimanı’nda geçirildi gizlice yayacaklardı! Trump kullanmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Aralık'ta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak
Koronavirüsü bitirecek Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Mehmet Metirner'den Arınç'ın sözlerine sert tepki: Cumhur İttifakı'na sabotaj
Menemen Belediyesi'ne soruşturma: 24 kişi gözaltına alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş devre arasında Volkan Babacan'a imzayı attırıyor
Koronavirüse karşı bağışıklık güçlendiriyor! Kilosu dudak uçuklattı
İçişleri Bakanlığı:Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Can Tanrıyar kimdir ne iş yapar kiminle evleniyor?
Antalya'da polisten kaçan bu duvara vuruyor! Yaşlı çift isyan etti
Özlem Türeci kimdir aslen nereli biyomedikal bilimci kaç yaşında?
Yorumlar