Can Tanrıyar kimdir ne iş yapar kiminle evleniyor?

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar bir süredir birlikte olduğu Tamar Oner ile nikah masasına oturuyor. Nikah öncesi Wedding Shower yapan çift bir de bu çıktı dedirtti. Peki Can Tanrıyar kimdir, kaç yaşında ve Can Tanrıyar ne iş yapıyor? İşte Can Tanrıyar evlilikleri ve çocukları hakkında merak edilenler...

Can Tanrıyar Tamar Oner ile evleniyor. Evlilik kararı alan ünlü çift, geçtiğimiz temmuz ayında aile arasında bir nişan töreni yaptı. Çift, son olarak bebek doğmadan önce yapılan Baby Shower partilerinin bir benzeri olan Wedding Shower düzenledi. Peki Can Tanrıyar kimdir, kaç kere evlendi?

Wedding Shower'da gelinleri ve nişanlısının çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaşan Tanrıyar, şunları yazdı:

"Resmi nikahımızdan 20 gün önce, müstakbel eşim, gelinlerim/kızlarım Revna ve Ayşe'yle... Revna yeni anne oldu, Ayşe'ninki yolda, bakalım bizimki ne zaman? Çocuklar-torunlar bir arada, inşallah...''

Tamar Oner kimdir: Tamar Oner cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Haçik Oner'in büyük kızıdır.

oOner, 1982 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulunda okudu. Lise eğitimi ardından Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazandı, fakat 2. Sınıfta eğitimini dondurdu.

Sinemaya olan tutkusu yüzünden Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencisi iken ani bir kararla okulunu donduran Tamar Oner, dizilerde ve sinema setlerinde, rejiden sanat yönetmenliğine kadar her aşamada tecrübe edindi.

Can Tanrıyar kimdir: 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Can Tanrıyar, 15 yaşında iş hayatına atılmış ve babasına ait olan saunada çalışmaya başlamıştır. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Can Tanrıyar, Milli Hentbol Takımı'nda da forma giymiştir. Milliyet Gazetesi'nde muhabirlikle gazeticiliğe başlayan Can Tanrıyar, askerlik görevini tamamladıktan sonra Fenerbahçe muhabiri olarak görev almaya başladı.

Sabah, Güneş, Tan gazetelerinde yıllarca spor biriminde çalıştı. Spor yazarı iken futbol ile magazini birleştirme kararıyla yapımcılık dünyasına adım atarak Televole‘nin yapımcısı oldu. Ayrıca Uzunca bir süre “Uçankuş” adlı programını yaptı.

Bu güne kadar otuza yakın beste yaptı. Can Tanrıyar’ın 1988 yılında evlendiği ilk eşi Şafak Demircioğlu’ndan Oğulcan (d.1988) ve Anılcan (d.1990) adında iki oğlu vardır.

Can Tanrıyar, 11 ocak 2008 tarihinde Beyaz Show canlı yayınında şarkıcı Petek Dinçöz ile evlendi. İkili 10 Mart 2010 tarihinde boşandılar.