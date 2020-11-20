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JP Morgan: Naci Ağbal göreve kararlı bir başlangıç yaptı

JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın 475 baz puan faiz arttırımı yaparak göreve ihtiyatlı ve kararlı bir başlangıç yaptığı belirtildi.

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Uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın raporunda, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevine kararlı başladığını ve yapılan 475 baz puanlık faiz artışının ihtiyatlı bir hamle olduğu ifade edildi.

Kuruluş bankanın ayrıca gösterge faizi tek faiz haline getirerek  piyasa oyuncularının çok sayıda faiz oranını izleme gerekliliğini de  ortadan kaldırdığını ve ortodoks politika yolunda önemli bir adım  attığını vurguladı.  Bunun aynı zamanda şeffaflığı arttırıcı bir adım  olduğunun da altı çizildi.

Değerlendirmede, politika yönlendirmesinde de kayda değer ile  ilerleme gözlendiği yorumu yapıldı. Önceki metinlerde muğlak görülen  açıklamaların aksine bu kez mesajların net olduğu ifade edildi. Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde sermaye girişlerinin devam etmesi,  yerel yatırımcının döviz talebinin durması hatta tersine dönmesi  halinde rezerv biriktirme konusunda resmi bir yol açıklamasının da  sürpriz olarak görülmeyeceği belirtildi.

Kararın ardından Türkiye'nin yeniden reel faiz ödeyeceğine dikkat  çeken JP Morgan, yüzde 15'in faizde döngüsel bir tavan noktası  olabileceği yorumunda bulundu. TCMB'nin bir sonraki faiz adımının Nisan  ayında indirim yönünde olacağı tahmini yaptı. Kredibilitede güçlü  canlanma ile tahminlerden önce gelen bir dolardan uzaklaşma  hareketinin gevşetme adımını öne çekmesi ihtimalinin olduğu da  aktarıldı.

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