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Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın: En az 15 meslektaşımız gözaltına alındı

DİYARBAKIR Barosu Başkanı Cihan Aydın, sabah saatlerinde en az 15 meslektaşının gözaltına alındığını açıkladı.

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Diyarbakır Baro Başkanı Aydın, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda bu sabah en az 15 meslektaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Aydın, şunları söyledi:

Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise meslektaşı Dr. Şeyhmus Gökalp’in de gözaltına alındığını belirtti.

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