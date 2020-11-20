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NBA'de sakatlık şoku! Klay Thompson, gelecek sezon forma giyemeyecek

NBA'in ve Golden State Warriors'ın önemli oyuncularından Klay Thompson, antrenmanda sakatlandı. 2019 NBA Finalleri'nde çapraz bağ sakatlığıyla 2019-2020 sezonunu kaçıran oyuncu, yeni sezonda da olmayacak.

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NBA ekibi Golden State Warriors'ın skorer oyuncusu Klay Thompson, sakatlığı nedeniyle gelecek sezon parkelerden uzak kalacak.

Warriors'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, antrenman sırasında sağ ayağından sakatlanan Thompson'ın aşil tendonunun koptuğu belirtildi.

Thompson'ın 22 Aralık'ta başlayacak 2020-2021 sezonunda forma giymesinin beklenmediği ifade edildi. Takımıyla 3 NBA şampiyonluğu yaşayan Thompson, geçen sezon da diz sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Thompson'ın oynamadığı 2019-2020 sezonunda GSW, Batı Konferansı'nda normal sezonu 15. sırada bitirmişti.

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