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Darıca'da cenaze namazları cami yerine mezarlıkta kılınacak

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında cenaze namazları cami yerine mezarlıkta kılınacak.  

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Koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken yeni önlemler de alınmaya devam ediyor. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında toplanırken, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak için yeni kararlar alındı.

Yeni karara göre, Darıca'da vefat eden vatandaşların cenaze namazlarının camilerde kılınmamasına, Nenehatun Mahallesi Mezarlıklar Müdürlüğü mezarlığında kılınmasına, kılınacak olan tüm cenaze namazları için İlçe Müftülüğü tarafından yeterince imam-hatip görevlendirilmesinin yapılmasına karar verildi. 

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