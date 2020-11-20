Bülent Arınç'ın açıklamaları sonrası Fahrettin Altun dikkat çeken tweet attı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç'ın tartışma yaratan açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından "Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç, Habertürk’te tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’'ın tahliye olabileceğini söyleyen Arınç casusluktan yargılanan Osman Kavala'nın da tahliyesini istedi.

Arınç’a MHP’den jet tepki geldi. Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek sert sözlerle yüklendi.

İlerleyen saatlerde Arınç’ın açıklamalarına ilişkin Beştepe’den de bir mesaj geldi.

"Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur." dedi. Altun'un sözleri şöyle:

"Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür. Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam..."