Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan taziye mesajı paylaştı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, bir süredir tedavi altında olan annesi vefat etti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter adresinden duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendinin annesinin vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" diyerek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Taziye mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendinin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise paylaştığı taziye mesajında "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan Hanımefendinin, vefat eden kıymetli annesine Allah'tan rahmet, değerli Bakanımıza, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kaydetti.