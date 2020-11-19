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İstanbul'da vapura binen genç kız cinsel tacizine maruz kaldı

İSTANBUL'da vapura binen genç kadın, karşısında yolculuk yapan başka bir kişinin cinsel tacizine maruz kaldı. Genç kadın yaşadığı tacizin etkisiyle savcılığa başvurarak vapurda yolculuk yapan vatandaşın kendisine bakarak uygunsuz hareketler sergilediğini söyleyince şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İSTANBUL'da Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitmek için vapura bindiği sırada bir yolcunun kendisini taciz ettiğini belirterek şikayetçi olan genç kız, karşısındaki yolcunun taciz dolu hareketler sergilediğini söyledi. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. D.P. isimli 26 yaşındaki genç kız, arkadaşlarıyla buluşmak için Beşiktaş'tan Kadıköy'e gitti. Vapurla seyahat eden genç kadın, bir süre sonra karşısında oturan şahsın kendisine bakarak hareketler sergilediğini anladı.

Ahlaksız hareketler sergiledi

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Kadıköy'de vapurdan indiği sırada polise şikayette bulunan genç kızın ihbarı ardından şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 34 yaşındaki E.E. isimli şahıs, mağdur kadının kendisini yanlış anladığını beyan etti.

3 yıl hapsi isteniyor

Savcılık, yürüttüğü soruşturma sonunda gencin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği gerekçesiyle şahıs hakkında dava açtı. Genç kıza bakarak uygunsuz hareketler sergileyen şahsın 'cinsel taciz' suçunu işlediği ileri sürüldü. 3 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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