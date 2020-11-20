Bülent Arınç'tan çok tartışılacak Selahattin Demirtaş ve Kavala sözleri

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, 4 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve 3 yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk hallerini eleştirdi.

Abone ol

Bülent Arınç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirirken, "Belki şunu konuşmuşlardır diyerek, bu iddianameleri okuyarak isyan etmiştim. Çocuk bile yazmaz bile demiştim, cübbeyi bile giyesim gelmişti" dedi. Arınç, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" ifadesini kullandı.

Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Arınç, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeyken çıkardığı 'Devran' kitabına ilişkin; "Demirtaş konusu konuşulunca ben bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ın yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var Devran isminde.

"Ne olur onu alın bir okuyun"

Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz.

"Kürtlerin yaşadığı travma.."

Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." ifadelerini kullandı.

"Osman Kavala'nın tahliye edilmesi lazım"

3 yıldır cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Ey hâkim ve savcılar; Osman Kavala'nın hâlâ tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım!" diyerek savcılara çağrıda bulundu.