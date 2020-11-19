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RTÜK: Üyelerin paylaşımları sadece kendilerini bağlar

Anadolu Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kurul üyelerinin şahsi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların sadece kendilerini bağladığını bildirdi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan duyuruda; bir üst kurul üyesinin bazı yayın kuruluşlarında yer alan beyanlarının RTÜK'ün kurumsal görüşleriymiş gibi verildiği belirtilerek söz konusu demecin üst kurulun görüşleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Duyuruda, "RTÜK üyelerinin şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar sadece kendilerini bağlar. Üst kurulun görüş, düşünce ve kararlarının kamuoyu ile paylaşılma şekli 6112 sayılı kanunda açık olarak gösterilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda şu hususlara işaret edildi:

"Söz konusu kanunla üst kurul adına açıklama yapmaya, görüş bildirmeye başkan veya başkanın belirleyeceği bir üye yetkili kılınmıştır. Basın kuruluşlarımızın, RTÜK üyelerince yapılacak açıklamaları bu minvalde değerlendirerek yayınlamaları hususunu dikkatlerine sunar, kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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