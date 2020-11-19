Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe derbisinde yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun 2 maçlık men cezasını onadığı Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Başakşehir maçı ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maçlık men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada; Gaziantep FK maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Ersin Destanoğlu için siyah-beyazlı kulübün yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin, Başakşehir maçı ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Öte yandan; kurulun Antalyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in 2 maç men ile 8 bin 650 lira para ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Mattias Erik Johansson'un da 3 maç men ile 13 bin lira para cezalarını da onadığı aktarıldı.