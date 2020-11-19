Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan faiz yorumu : Çatır çatır artırdılar

Merkez Bankası piyasanın beklediği gibi bir faiz artırımı gerçekleştirirken, ünlü ekonomistten dikkat çeken bir yorum geldi. Özgür Demirtaş 'çatır çatır artırdılar' diye yazdı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yüzde 10,25 olan politika faizini yüzde 15'e çıkardı. Faiz artışı piyasa beklentilerine paralel geldi. Bu arada piyasaların bir başka beklentisi olan 'sadeleşme' adımı da atıldı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü başkanı ünlü ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş, faiz artırım kararı sonrası attığı twitte 'çatır çatır faiz artırdılar' yorumunda bulundu. Demirtaş şunları yazdı:

-Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı.... Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye...

-Şimdi acilen reformlara girişilmesi gerekiyor. Yoksa bu faiz artışı zatece iğneyi yediğimizle kalmamıza yol açar...Bu bize sadece zaman kazandırdı. Hukuk-Eğitim-Adalet reformu yapılmazsa zorluklar devam eder.

Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı....



Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye... https://t.co/7SVk6HicDn — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 19, 2020

Mahfi Eğilmez : Tek yararı...

Ekonomi dünyasının etkin isimlerinden Mahfi Eğilmez ise Merkez Bankası faiz artırımı için 'kararın tek yararı sadeleşme oldu' dedi.