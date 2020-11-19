BIST 1.307
DOLAR 7,60
EURO 9,00
ALTIN 458,98
HABER /  EKONOMİ

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan faiz yorumu : Çatır çatır artırdılar

Merkez Bankası piyasanın beklediği gibi bir faiz artırımı gerçekleştirirken, ünlü ekonomistten dikkat çeken bir yorum geldi. Özgür Demirtaş 'çatır çatır artırdılar' diye yazdı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yüzde 10,25 olan politika faizini yüzde 15'e çıkardı. Faiz artışı piyasa beklentilerine paralel geldi. Bu arada piyasaların bir başka beklentisi olan 'sadeleşme' adımı da atıldı. 

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü başkanı ünlü ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş, faiz artırım kararı sonrası attığı twitte 'çatır çatır faiz artırdılar' yorumunda bulundu. Demirtaş şunları yazdı:

-Arkadaşlar ne demiştim: Açıklamalara bakmayın, Çatır Çatır faiz arttırılacak... Aynen de öyle oldu. Faiz %15’e çıktı.... Şimdi soru şu. Biz bunun yapılması gerektiğini söylerken, Niye dinlenmedi? Niye geç kalındı? Niye bunca zarar ettik ... Niye...

-Şimdi acilen reformlara girişilmesi gerekiyor. Yoksa bu faiz artışı zatece iğneyi yediğimizle kalmamıza yol açar...Bu bize sadece zaman kazandırdı. Hukuk-Eğitim-Adalet reformu yapılmazsa zorluklar devam eder.

Mahfi Eğilmez : Tek yararı...
Ekonomi dünyasının etkin isimlerinden Mahfi Eğilmez ise Merkez Bankası faiz artırımı için 'kararın tek yararı sadeleşme oldu' dedi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası'nın verdiği faiz kararı sonrası dolar sert çakıldı
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Doları düşüren faiz artırımı bakın ne kadar
Almanya’da 'Ülkücü Hareket' resmen takip altına alındı! Teklif oy çokluğuyla kabul edildi
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Depremden sonra virüs kaynaklı vefat sayıları 3 katına çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Sınavlarla ilgili çok önemli gelişme
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'den yargılanan Talha Uğurluel, çevik kuvvet şapkasıyla savunma yaptı
Uğur Şahin kimdir aslen nereli eşiyle korona aşısı buldu
Eskişehir'de esnaf getirilen zorunluluğu fırsata çevirdiler! Kazanç kapısı oldu
Bursa'da 100 TL'deki hatayı görenler şaşkına döndü! Bu parayı insanlar görmeye geliyor
MHP'li Semih Yalçın: CHP’de Kılıçdaroğlu sorunu, Türk siyasetinde de CHP krizi vardır
Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında nereli Ferda Anıl Yarkın evli mi?
Yorumlar