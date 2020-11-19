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Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, ''Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum.İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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