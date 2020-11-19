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Kemal Kılıçdaroğlu'na Seval Türkeş'ten 'Alaattin Çakıcı' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı'nın tehdidiyle ilgili kendisini Alparslan Türkeş'i eşi Seval Türkeş'in aradığını belirterek, "Büyük üzüntülerini dile getirdi ve bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri suçundan hüküm giyen Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Çakıcı tartışması siyasetin gündemine otururken, Kılıçdaroğlu, kendisini  tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında bir açıklama daha yaptı. 

Çeşitli ziyaretler için geldiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çıkışta bir basın mensubunun "AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Savcılık Alaattin Çakıcı'ya gerekli soruşturmayı başlatmış' şeklinde bir açıklama yaptı. Değerlendirmeleriniz nelerdir?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Siyasi partiler yasasına göre kurulmuş olan bir partinin üstelik Türkiye Cumhuriyeti tarihinde köklü olarak kabul ettiğimiz bir partinin genel başkanının bir mafya liderine sahip çıkması, asıl üzücü olan bu. Geri tartışmaların hiçbir önemi yok. Bu konuda beni duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş'e ait, aradı büyük üzüntülerini dile getirdi ve bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını ifade etti. Bunu söylemek isterim, diğerlerinin hiçbir önemi yok."

Bildikleri yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Meşru zeminde Cumhuriyet Halk Partisi her türlü eleştiriye elbette saygı duyacaktır, kendi düşüncelerimizi ifade edeceğiz, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyet şehrindeyiz. Dolayısıyla bu cumhuriyet şehrinde olmaktan da ayrıca son derece mutluyum, huzurluyum. Keşke Türkiye'nin her tarafı böyle olabilse. Pek çok sorun var, esnafın sorunu, diğer sorunlar var. Aslında siyaset kurumunun bunlarla ilgilenmesi lazım. Siyaset kurumu eğer gidip de bir mafya mensubuna sahip çıkıyorsa burada bir sorun var demektir. Demokrasi, hukuk açısından sorun var demektir. Bunları aşmalıyız. Bunları aşmaya kararlıyız. Kim ne yaparsa yapsın bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, hakkı, özgürlüğü getirmekte kararlıyız."

Çakıcı ne demişti?

Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında, yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, "Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?" diye sordu.

Çakıcı hemen ardından Twitter hesabından yayınladığı 4 sayfalık mektupta, CHP liderine “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “Akıllı ol”,  'dürzü', 'seni bakla çubuğu ile tanıştırırım" gibi tehdit ve hakaret içerikli cümleler kullandı.

Alaattin Çakıcı'nın tehdidine ilişkin dün konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiçkimse unutmasın, bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuvayı Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiçkimse bize bir şey söyleyemez." dedi.

Eleştirilerin odağındaki Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösterip Twitter hesabından bir kez daha açıklama yaptı:

"Hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene"

"Sen ve avanene sesleniyorum" diyen Çakıcı, "Başta sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve o avanende o yürek var mı?."

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