İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili ifade verdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkındaki yazılı ifadesini mülkiye müfettişine verdi.

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İçişleri Bakanlığı, "Ya Kanal Ya İstanbul" afişleriyle "uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve 'Devletin Egemenlik Yetkisi'ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkıldığı" gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yazılı ifadesini mülkiye müfettişine verdi

İçişleri Bakanlığı ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirmişti. Konuyla ilgili olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazılı ifadesini mülkiye müfettişine verdiği öğrenildi.

"Hukukçularımız süreci çalışıyor"

İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması hakkında sorulan soruya, "Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim" yanıtını vermişti.