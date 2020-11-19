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Benzinden sonra bir iyi haber daha! Motorine 2 kuruş indirim geldi

Benzin fiyatlarının ardından bir indirim de motorine geldi. Motorinin litre fiyatında cuma gününden itibaren 2 kuruş indirim bekleniyor.

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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 2 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 6,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 6,34 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,27 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,38 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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