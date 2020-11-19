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Ekrem İmamoğlu gelişmeyi böyle duyurdu: 'Yetersiz bakiye' dönemi bitti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "QR Kod ile otobüslere binebilirsiniz." sözleriyle otobüslerde 'yetersiz bakiye' döneminin bittiğini paylaştığı videoyla duyurdu.

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İmamoğlu, İstanbullular için başlatılan QR Kod ile otobüse binme döneminin başladığını açıkladı.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Yetersiz Bakiye dönemi bitti. İstanbulkart uygulaması sayesinde yükleme yapabilir, QR Kod ile otobüslere binebilirsiniz. Uygulama diğer toplu ulaşım araçlarında da yaygınlaşacak" diyerek, İBB TV tarafından konuya ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

​Videoda konuşan BELBİM Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ceyda Ünal, şu bilgileri verdi:

Mobil uygulamada kullanıcılar artık dijital İstanbul kartlarını yaratabiliyorlar. Buraya para yükledikleri zaman fiziksel kartlara ihtiyaç duymadan ulaşımda kullanabiliyorlar. Bütün İstanbul’daki otobüslerde sadece mobil uygulamaları kullanarak QR kodla geçiş yapma imkânına kavuşuyorlar. Otobüslerde tamamını sağladık, diğer toplu taşıma araçlarında bunu sene sonuna kadar bütün İstanbul geneline yaymayı hedefliyoruz.

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