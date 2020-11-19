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Manchester City Pep Guardiola ile 2 yıl daha devam dedi

Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola ile yolunu 2 yıl daha uzattığını duyurdu.

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Manchester City yönetimi Pep Guardiola ile yeni sözleşme için görüşmelere başlamıştı. Yapılan görüşmeler sonunda İspanyol teknik adamı sözleşmesi iki yıl daha uzatıldı. Manchester City’nin sahibi olduğu City Football Group’un başkanı Khaldoon El Mubarek sözleşme görüşmelerine ilişkin; ‘’ Pep ve kulüp yönetimi takım için neyin doğru neyin yanlış olduğunu konusunda net bir anlayışa sahibiz. Geleceğe ilişkin fikirlerimiz ve kulüp için istediklerimiz konusunda iyi bir uyuma sahibiz. ‘’ ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz Pep Guardiola'nın Barcelona’ya geri döneceğine ilişkin haberler basında yer almıştı. Futbol devi, sosyal medya hesabından arka arkaya iki paylaşımda bulunarak taraftara haberi verdi.

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