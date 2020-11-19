BIST 1.318
DOLAR 7,55
EURO 8,95
ALTIN 454,64
HABER /  DÜNYA

Mike Pompeo'dan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ziyaret

Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimini ziyaret etti.

Abone ol

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'de temaslarını sürdüren Pompeo, bakanlığının son günlerinde skandal bir ziyarete imza attı.

Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret etti.

 Psagot'a helikopterle gelen Pompeo'nun burada bazı Yahudi yerleşimcilerle görüşmesi bekleniyor.

Bu ziyaretle Pompeo, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım 2018'de yaptığı açıklamayla, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık "yasa dışı olarak görmediklerini" duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da 100 TL'deki hatayı görenler şaşkına döndü! Bu parayı insanlar görmeye geliyor
Merkez Bankası'nın verdiği faiz kararı sonrası dolar sert çakıldı
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Doları düşüren faiz artırımı bakın ne kadar
Almanya’da 'Ülkücü Hareket' resmen takip altına alındı! Teklif oy çokluğuyla kabul edildi
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Depremden sonra virüs kaynaklı vefat sayıları 3 katına çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye ne kadar?
Rusya'da korkutan tablo! Ölü sayısında yeni rekor kırıldı
Kendi kızı dahil 160 çocuğa tecavüzden aranıyordu! Sapık bakın nerede yakalandı
Siirt'te 130 yıllık tarihi camiye çirkin saldırı
Artvin'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar ölü ve yaralılar var
Deniz Can Aktaş kimdir sevgilisi var mı koronavirüs oldu set durdu
Yorumlar