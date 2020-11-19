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Kendi kızı dahil 160 çocuğa tecavüzden aranıyordu! Sapık bakın nerede yakalandı

2000 yılından bu yana kendi kızı dahil 160'tan fazla çocuğa cinsel saldırı ve tecavüz suçlarından aranan 52 yaşındaki İtalyan adam, Fransa'da yakalandı.

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Fransız polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2000 yılından bu yana 160 tecavüz ve cinsel saldırı suçundan aranan 52 yaşındaki İtalyan, hakkındaki arama emri sonucunda Fransa'da yakalandı. Geçen Cuma Strasbourg'un güneyinde Rumersheim-Le-Haut'ta yakalanan adamı hakkında Almanya'da da 122 soruşturma var. 

Saldırgan, yaklaşık 10 yıl boyunca kendi kızı ve birlikte olduğu başka kadınların çocuklarına tecavüz etmekle suçlanıyor. Fransız güvenlik yetkilileri, başka bir partnerinin evinde yakalanan saldırganın Alman makamlarına teslim edilmek üzere yakınlarda bulunan Colmar'da hapishanede tutulduğunu açıkladı.

 

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