Reuters 2020 yılının fotoğraflarını seçti! Türk hemşire damga vurdu
Kabus gibi geçen 2020'nin en iyi fotoğraflarına Türkiye'den iki kare girdi. Koronavirüs salgını, ABD başkanlık seçimleri, kitlesel protestolar ve Beyrut patlaması yıla damga vurdu.
Dünya çapında gazetelere ve uydu yayınlarına yolladığı haber raporları ile tanınan, merkezi Londra'da bulunan haber ajansı Reuters, beklenen kareleri yayınladı ve yaşananların bir daha unutulmayacağı 2020'nin fotoğrafları belli oldu.
BREZİLYA
Yılın fotoğraflarına tahmin edilebileceği gibi bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını damgasını vurdu.
ABD, Washington.
ABD başkanlık seçimleri, birçok ülkede gerçkeleşen kitlesel protestolar, Dağlık Karabağ savaşı, Beyrut patlaması, iklim değişikliği ve orman yangınları da yine öne çıkan başlıklar oldu.
BELARUS
Filipinler'den Meksika'ya, Belarus'tan Güney Kore'ye, Brezilya'dan Hindistan'a, Japonya'dan Haiti'ye, İran'dan İtalya'ya, Çin'den Kenya'ya, İngiltere'den Rusya'ya yeryüzünün neredeyse her noktası, yılın albümünde.