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FETÖ'den yargılanan Talha Uğurluel, çevik kuvvet şapkasıyla savunma yaptı

'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, duruşmada daha önce kendisine verilen çevik kuvvet şapkasını göstererek savunma yaptı. Uğurluel, "Çok yıprandım, beraatimi verirseniz çok memnun olacağım" ifadelerini kullandı.

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Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Uğurluel ve avukatı katıldı. Celse arasında alınan tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Uğurluel, aleyhine olan ifadeleri kabul etmediğini belirterek, yanında getirdiği çevik kuvvet komiser şapkasını mahkeme heyetine gösterdi.

"Emniyette bu kayıtlar vardır"

Uğurluel, 15 Temmuz darbe girişiminden 1 yıl sonra 5 bin çevik kuvvet polisine 500'er kişilik gruplarla boğaz turu yaptırdığını belirterek, şunları söyledi: Bu şapkayı da bana verdiler. Tur boyunca bu şapkayı sürekli başıma taktım. Bana tur için para da ödendi, emniyette bu kayıtlar vardır. Beni darbe girişiminden 1 yıl sonra böyle bir geziye davet ettiklerine göre hakkımda araştırma yapmışlardır. İnsanlar beni şimdi konferanslara çağırmak istiyor.

Çok yıprandım, beraatimi verirseniz çok memnun olacağım.

Mahkeme heyeti, eksik belgelerin ilgili kurumlardan dönüşünün beklenilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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