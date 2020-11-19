Merkez Bankası'nın verdiği faiz kararı sonrası dolar sert çakıldı

Merkez Bankası, faiz kararı sonrası dolar/TL, 7,56'de seyrederken euro/TL ise 8,95 seviyesinde işlem görüyor.

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Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı bugüne, döviz kurları tüm hafta boyunca olduğu gibi güne sakin bir başlangıç yaptı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puanlık artışla yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Faiz kararı piyasada olumlu etkiyle karşılaştı. Merkez Bankası’nın faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL yüzde 3’e yakın gerileme kaydetti. Dolar/TL karar açıklanmadan önce 7,70 seviyelerindeydi, faiz artırımı sonrası parite yüzde 3’e yakın düşüşle anlık 7,50’ye kadar geriledi.

Dolar/TL 7,56'de seyrederken euro/TL de 8,95 civarında işlem görüyor. Dolar şu dakikalarda 7.60 seviyelerinde dengelenme arıyor...

Takip edilen gelişmeler

Dünyada ise koronavirüsün ikinci dalgası ve aşı konusunda yaşanan gelişmeler izleniyor. Aşı konusunda üst üste iyi haberler gelse de vaka sayılarındaki artış piyasaları tedirgin ediyor.

Bugün yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, koronavirüse (Covid-19) ilişkin haber akışı ve ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve konut satışları verilerin takip edileceğini bildirdi.