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Mahfi Eğilmez Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi: Aslında pek bir şey değişmedi

Merkez Bankası faizleri yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz kararını yüzde 15'e çıkarmasını değerlendiren ekonomist Mahfi Eğilmez, "Aslında pek bir şey değişmedi. Ortalama faizi zaten % 15 idi" dedi.

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Merkez Bankası'nın politika faizlerinde almış olduğu 475 baz puanlık artış piyasalara olumlu yansıdı. Piyasa beklentilerini karşılayan artışla birlikte dolar kuru 7 lira 50 kuruş seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı 450 lira seviyesine düştü.

Döviz kurlarının tamamında neredeyse gerileme yaşandı. Bu kararın ardından ekonomi çevreleri çeşitli yorumlarla alınan faiz kararını değerlendirdi. Yüzde 15 seviyesine çıkan faizler piyasaları sevindirmiş gözükse de enflasyonu olumsuz etkileyeceği için vatandaşı üzdü. 

Mahfi Eğilmez Merkez Bankası'nın faiz kararına ne dedi?

Merkez Bankası'nın almış olduğu 475 baz puanlık faiz artışı sonrası ekonomistlerde kendi sosyal medya mecralarında değerlendirmelerini yaptı.

"Tek yararı sadeleştirme oldu"

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın faiz açıklamasını değerlendirdi. Eğilmez, "Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırarak % 15'e yükseltti. Buna karşılık tüm fonlamanın haftalık repo ile (yani bu faiz üzerinden) yapılmasına karar verdi. Bu durumda zaten yüzde 15'de olan MB ortalama faizi değişmezken kararın tek yararı sadeleştirme oldu" İfadelerini kullandı.

Bir kullancının sorusuna yanıt veren Mahfi Eğilmez, "Aslında pek bir şey değişmedi. Ortalama faizi zaten % 15 idi" dedi.

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