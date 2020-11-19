Metin Öztürk: Mustafa Cengiz yönetimi 4 ayda mirası yedi

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, camianın çok parası olan birine değil iyi yönetilmeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Mustafa Cengiz yönetimine eleştirilerini arka arkaya sıralayan Öztürk, yapılan hatalı transferlere dikkat çekti, 'Galatasaray kaynaklarını acayip kötü kullandılar' dedi.

Abone ol

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, basın mensuplarına başkan adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün 26 Aralık’ta seçim kararı aldığını söyleyen Öztürk, "19 Aralık çoğunluk sağlanamazsa 26 Aralık Galatasaray’ın seçim tarihi. Seçimler mayıs ayında yapılmalı hep söylüyoruz ama Galatasaray’da baskın seçimler bazen mecburiyetten kaynaklanan ekonominin kötü gitmesi gibi yapılıyor. Dursun Özbek nefretini kullanarak hiçbir proje yapmayan bir başkan seçildi. Galatasaray gibi büyük bir camia yaklaşık 30 milyon taraftarıyla bunu hak etmiyor. Birinin nefreti üzerine birinin seçilmesi doğru değil." dedi.

Öztürk, "Biz 2 yıl önce yola çıktık ve bu baskın seçimlere hazırlık olsun diye 2 yıl öncesinden hazırlıklarımızı yaptık. Doğru tarih mayıs 2021'dir. Bu tür baskın seçimler kulübü sadece kaosa götürür. Biz hazırız arzu ederiz ki diğer adaylarda hazır olsun" diye konuştu.

Zamanında ötekileşmenin olmadığı tek kulübün Galatasaray olduğunu belirten Öztürk, "Galatasaray'da saygı sevgi karşılıklı kayboldu. Sadece yönetim değil muhalefet tarafı içinde söylüyorum. Ben liseli değilim keşke olsaydım ama Galatasaray kulübünün en önemli avantajı böyle bir kültür yuvasından çıkmış. Biz ilk eğitimi evde alırız arkasından da gittiğimiz okullarda. Böyle bir yuvadan çıkan kulüpte son dönemlerde inanamayacağımız şeyler oluyor. Kurucu başkanımızı Ali Sami Yen'in mezarı başında divanda inanamayacağımız şeyler oluyor. Bir kavga varsa bu 2 taraflıdır ama inanılmaz. 2 tarafta da pr kavgaları var. Bırakın bunu Galatasaray için ne yapacaksınız söyleyin." şeklinde sitem etti.

Kulüp üyelerinin bir araya geleceği yapı inşa edilecek

Öztürk, "Kemerburgaz'ı ayağa kaldıracağız 1 yıl içinde antrenman yapılabilir 4 saha yapacağız. Üyelerimizin yüzde 90'ını tanımıyoruz. Stadımızın içinde üyelerimizin bir araya gelebileceği bir yer yapacağız. Kulübün yüzde 36'sı liseli 64'ü değil. Galatasaray'ın sorunlarını konuşmuyoruz. Devremiz arkadaşımız kime oy atarsa ona atıyoruz. Bu lise karşıtlığına dönüyor. Taraftar haklı biz neden lise karşıtı olalım. Kaliteli bir eğitim yuvası. Stadımızın içinde 90 bin metrekare boş alan var. Bakın müzemiz yapıldı içine. Biz de ilk fırsatta kulüp üyelerinin bir araya geleceği bir yeri en geç 3 ay içinde yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"4 ay içinde kendilerinden önceki yönetimin mirasını yediler"

Yönetimin futbol transferlerinde yaşamış olduğu sıkıntının sorulması üzerine, Öztürk şöyle konuştu: Bunların satamadığı ve beceriksizlik oldukları ortada. Geldikleri gün Ndiaye'yi sattılar. 4 ay içinde kendilerinden önceki yönetimin mirasını yediler. Arkasından sermaye artırımından gelene 190 milyon TL mayıs ayına geldiler. Bir önceki yönetimin başarısıyla Şampiyonlar Ligi parası geldi. Şu an kendi aldıklarından para eden yok. Futbolcu adı vermeye gerek yok. Aldıklarını yarısına satarlarsa ben onları alkışlayacağım."

"Galatasaray kaynaklarını acayip kötü kullandılar"

"Şu anki yönetimin döneminde alınan herhangi birini yarı paraya satma imkanınız yok. Galatasaray kaynaklarını acayip kötü kullandılar. Kredi almayı maharet bildiler. Galatasaray’ın birisinin parasına ihtiyacı yok iyi yönetilmeye ihtiyacı var. İş adamı olmanız evet büyük avantaj çünkü bir şeyi nasıl daha efektif kullanırsınız biliyorsunuz."

Ben uçak kullanıyorum beyin ameliyatına girmiyorum. Galatasaray'ın en kısa zamanda bu yönetimden kurtulması lazım

"Ama bunlar iyi niyetli değil öyle bir tarihe koydular ki kimse girmesin ya da giren patlasın dediler ama biz hazırız" diyen Öztürk, Mustafa Cengiz ile devamlı görüştüklerini çünkü değer verdiğini birisi olduğunu söyledi.