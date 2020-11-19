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Sakarya'da genç kız polisi görünce bayıldı! Elinde fark eden telefona sarıldı

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde, elinde içki şişesiyle gezen B.D. (16 ), baygınlık geçirdi. B.D. hastaneye kaldırıldı.

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Adapazarı Semerciler Mahallesi Çark Caddesi’nde, elinde içki şişesiyle yürüyen genci görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince durdurulan ve 16 yaşında olduğu tespit edilen B.D., kimlik kontrolü sırasında baygınlık geçirdi. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.D., tedaviye alındı.  

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