Sakarya'da genç kız polisi görünce bayıldı! Elinde fark eden telefona sarıldı
SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde, elinde içki şişesiyle gezen B.D. (16 ), baygınlık geçirdi. B.D. hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Adapazarı Semerciler Mahallesi Çark Caddesi’nde, elinde içki şişesiyle yürüyen genci görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince durdurulan ve 16 yaşında olduğu tespit edilen B.D., kimlik kontrolü sırasında baygınlık geçirdi. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.D., tedaviye alındı.
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