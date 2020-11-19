Samsun bu olayı konuşuyor! Ailesi için kendini riske attı bu hale geldi
SAMSUN gece saatlerinde bir evde çıkan yangında ailesi için kendini canını riske atan babayı konuşuyor.
Yangın, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Oruç Mahallesi'nde gece meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Halil Doruk'a (52) ait evde yangın çıktı
Aile fertleri uykuda oldukları sırada evin oğlu Vahit Doruk (23) yangını fark edip babasına seslenerek uyandırdı.
Baba Halil Doruk alevler içinden oğlu Vahit Doruk, eşi Hatice Doruk (61), annesi, Fatma Doruk (74), kızı Cemile Doruk (22) ve torunu 2 yaşındaki Elif'i yanan evden dışarı çıkarmayı başarırken kendisi ise çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.
Dumandan etkilenen aile fertleri ile yanarak yaralanan Halil Doruk, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Halil Doruk ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.