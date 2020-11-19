Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’a uçuş sayısı 200’ü geçti

RUSYA Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da görev yapacak Rus barış güçleri ve teçhizatlarının sevkiyatı için Ermenistan’a 200’den fazla uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Son 24 saatte uçaklarla 20 uçuş yapıldı. Ermenistan’a 30’dan fazla otomobil ve özel teçhizat götürüldü” ifadeleri kullanıldı.

Erivan’a asker ve teçhizat sevkiyatı

Gün içinde ülkeye götürülenler arasında zırhlı personel taşıyıcıları, kamyonlar, teknik destek ekipmanı ve giyim malzemeleri yer alıyor.

Ermenistan’a barış güçleri ve teçhizat sevkiyatı için yapılan uçuş sayısı 200’ü geçti.

İl-76 ve An-124 uçakları, Ulyanovsk-Vostoçnıy Havalimanı’ndan havalanarak Erivan’a asker ve teçhizat sevkiyatına devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün yaptığı açıklamada 10 Kasım’dan beri Rus askeri uçaklarının Dağlık Karabağ’a barış gücü birliğinin götürülmesi için 184 uçuş gerçekleştirdiğini söylemişti.