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6 ay sürdü! Muş'ta teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

MUŞ’ta, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada, aylardır çocuklarına kavuşmanın hayalini kuran anne ve baba duygulu anlar yaşarken, teslim olan F.K., PKK’ya katıldığı için duyduğu pişmanlığı ve örgütte yaşadıklarını anlattı.

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Geçen yıl kandırılarak Irak'ın Zaho ve Gara bölgesinde terör örgütüne katılan 26 yaşındaki F. K., polis ekiplerinin 6 ay süren çabası sonucu ikna edilerek terör örgütünden kurtarıldı. Bir yıl boyunca PKK'nın kamplarında kalan ve zor günler geçirdiğini ifade eden F.K, 17 Kasım'da terör örgütünden kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Polis ekiplerince Muş'a getirilen F.K., İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, aylardır çocuklarına kavuşmanın hayalini kuran anne ve baba dualar ederek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Büyük mutluluk yaşayan baba R.K, “Ben şimdi çok rahatım. Evladım devlete sığındı ya yeter. O domuzların elinden geldi, oğlumu şimdi kesseler de ben rahatım. Ben devletimden ötürü rahatım" diye konuştu.

Muş Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu ikna edilerek ailesiyle buluşturulan F.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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