Merkez Bankası faiz kararını verdi! Politika faizi yüzde 15'e yükseltildi

Merkez Bankası yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti.Abone ol
Merkez Bankası, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi.
Faiz artışı beklentileri 2 ile 5,75 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 4,75 puandı.
Merkez Bankası politika faizini eylül ayında iki yıl aradan sonra ilk kez artırmış, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.