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Turkish Cargo, koronavirüs aşılarını taşımaya başladı

THY iştiraki Turkish Cargo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını taşımaya Pekin - Sao Paulo seferiyle başladı.

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THY'den yapılan açıklamada, Çin'de üretilen Kovid-19 aşılarının özel soğutma sistemlerine sahip 7 adet konteyner ile Brezilya'ya taşındığı belirtildi. Taşıma, 17.000 kilometre uçuş mesafesinde, Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya gerçekleştirildi.

THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, "Turkish Cargo olarak, kıtalar arasında soğuk zinciri korumak için; -20/25 derece aralığında olan özel sıcaklık kontrollü depolama odaları, ilaç bakım ekipleri, aktif konteynerler, termal taşıyıcılar gibi endüstriyel çözümler sunuyoruz" dedi.

Küresel ilaç koridoru oluşturdu

Reuters'ta yer alan habere göre açıklamada, Turkish Cargo'nun Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400'den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturduğu belirtilerek, üretilen ve üretilme aşamasında olan Kovid-19 aşılarını tüm dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılık vurgulandı.

Kapasitesini yüzde 30 artırdı

Açıklamada yer alan bilgiye göre Turkish Cargo; aşı, ilaç ve ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek için ilave 1200 metrekare alana sahip ısı kontrollü akıllı depoyu devreye aldı. Ayrıca konteyner tedarikçileri ile yapılan anlaşmalar sonucunda soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasitesini yüzde 30 seviyelerinde artırdı.

Şirket, anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25.000 tona kadar yükseltti.

Açıklamaya göre pandemi döneminde boyunca dünyanın çeşitli bölgelerine ilaç taşıması gerçekleştiren Turkish Cargo, Ocak-Eylül arasında 40,000 tonun üzerinde ilaç, sağlık ürünü, tıbbi ekipman taşıyarak, ilaç taşımalarında yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydetti.

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