Hazer Amani ilk eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir Sıla ile aldatmıstı

11 ay önce evlenen ünlü şef Hazer Amani ile şarkıcı Sıla boşanacaklarını açıkladı. Bu haberin ardından Hazer Amani'nin ilk eşi Deniz Mumcuoğlu da merak konusu oldu. Hazer Amani Deniz Mumcuoğlu ile evliylen eşini Sıla ile aldatmış ve boşanmışlardı. İşte Hazer Şef'in eşi hakkında merak edilenler...

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Şarkıcı Sıla ile Hazer Amani boşanacaklarını duyurdu bu haber magazin basınında bomba etkisi yarattı. Bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan çift boşanacaklarını açıklamalarının ardından birçok kişi Hazer Şef'in ilk eşi Deniz Mumcuoğlu'nu merak etti. İddialara göre Sıla Hazer Amani'nin ilk eşi ile görüşmesini kaldıramadı ve çift arasında tartışma çıktı. Bu kriz aşılamayınca da çift karşısıklı boşanma davası açtı. O dönem Masterchef jürisi olan Hazer Amani, eşi Deniz Mumcuoğlu ile evliyken sabah karşı bir takside sarmaş dolaş kameralara yakalanmıştı.

Ortak boşanma açıklaması: 11 ay önce evlenen Sıla ve Hazer Amani boşanacaklarını şu sözlerle açıkladı: Sıla & Hazer Amani’nin basın açıklamasını aşağıda bilgilerilerinize sunarız;

“Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.

Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu “haber”in bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik.

Eski eşiyle görüşme istedi tartışma çıktı: İddiaya göre Sıla eşi Hazer Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu’yla sık sık bir araya gelmesinden rahatsız oldu. Amani'ye eski eşiyle arasına mesafe koymasını istedi. Bu talebi olumsuz karşılanan Sıla oturdukları evden ayrıldı. Zamanla aralarındaki bağ kopan ikili ayrılma kararı aldı.

Peki Sıla ile birlikte olan ve ani bir evlilik kararı ile nikah masasına oturan Hazer Amani'nin ilk eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir, ne zaman evlenlediler ve çocukları oldu mu?

Türkiye'nin Masterchef yarışması ile tanıdığı ünlü Şefi Hazer Amani, 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlendi.

Sıla ile tanışmadan önce sık sık eşi Deniz Mumcuoğlu ile aşk pozlarını instagram hesabından paylaşan Hazer Amani, o dönem eşine olan aşkını her fırsatta dile getiriyordu.

5 yıl evli kalan çift evliliklerinin son aylarında boşanma kararı aldıklarını açıklamamıştı. Sıla ile yakalandığında Hazer Amani eşi Deniz Mumcuoğlu ile evlerini ayırdıklarını ve boşanmak için mahkemeye başvurduklarını açıklamışlardı.

Hazer Amani'nin ilk eşi ile Sıla'nın daha önce tanıştığı iddia edilse de Deniz Mumcuoğlu ile şarkıcı Sıla'nın hiç bir araya gelmediği ortaya çıktı.