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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni tedbirlerin amacının, hastalığın yayılımını azaltmak olduğunu söyledi.Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Koca uyardı: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım...

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.

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