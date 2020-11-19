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Halit Ayar'ın adı Tünel tramvay durağına verildi

İstiklal Caddesi'nde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren mühendis Halit Ayar'ın adı, olayın meydana geldiği Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağına verildi.

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Geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken 2 kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki mühendis Halit Ayar'ın adı, olayın gerçekleştiği Taksim İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağına verildi. Halit Ayar Durağı olarak değiştirilen durağa da "Bu durak 7 Eylül 2019 günü, sabaha karşı gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden, İTÜ mezunu 23 yaşındaki mühendis Halit Ayar'a ithaf edilmiştir" yazılı tabela asıldı.

"Halit keşke bu şekilde burada yer almasaydı, aramızda olsaydı"

Anne Hanife Ayar, "Keşke hiç olmasaydı, Halit keşke bu şekilde burada yer almasaydı, aramızda olsaydı. Yapacak bir şey yok. Bu durağın adının değişmesi kızımın isteğiydi. Ekrem İmamoğlu kızımın isteğini kırmadı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz artık böyle anacağız Halit'i. İnsanlar gördükçe öğrensinler, bilsinler tedbirleri ona göre alsın diye uğraşıyoruz. Başka Halit'ler ölmesin, başka ailelerin canı yanmasın. Özellikle cezalar konusunda yaptırımların fazlalaşmasını istiyoruz. Belki görenler dua edecek, Fatiha okuyacak. Bir şekilde anılacak Halit" diye konuştu.

Baba Mehmet Ayar ise, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Olayın yaşandığı yer olduğu için bizde ayrı bir anlamı var. Oğlumuzun isminin burada yaşayacak olması teselli oldu bizim için." dedi.

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