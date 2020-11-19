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40 yıl çalıştığı üniversiteye yüklü miktarda bağış yaptı! Yazı merkezine adı verilecek

Demirören Haber Ajansı

ABD’de geçen yıl hayatını kaybeden Profesör Linda Hill, yaklaşık 40 yıl çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bıraktı.

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Geçen yıl ölen profesör Linda Hill, 40 yıldan fazla çalıştığı Claflin Üniversitesi'ne 350 bin dolar bıraktı. Hill'in ailesi, bağış haberini bu hafta başında açıkladı ve paranın öğrenci burslarını desteklemek için kullanılacağını ifade etti. Bağıştan sonra yapılan açıklamada üniversitenin yazı merkezine hayatını kaybeden profesörün adının verileceği belirtildi. 

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