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İstanbul'da taksilere sivil zabıta denetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı, meydanlarda ve turizm bölgelerindeki taksilerde sivil zabıta denetimi başlattı.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre son dönemlerde Alo 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen şikayetlerin artması üzerine ekipler denetim gerçekleştirdi. 

Avrupa Yakası Trafik Zabıta Amirliğine bağlı sivil ekipler tarafından, prestij meydanlarında ve turizm bölgelerinde yoğunlaştırılan denetimlerde İstanbul'un turizm markasını zedeleyecek faaliyetlerde bulunulması, yolcu seçilmesi ve kısa mesafeler için yolcuların mağdur edilmesi gibi konulara dikkat edildi.

Kentin önemli turizm noktalarından Vezneciler, Yenikapı, Beyazıt, Taksim, Sirkeci ve Eminönü'nde toplam 130 taksi denetlendi. Bu araçlardan 10'una ceza kesildi.

Araçların çalışma izin belgeleri 10 gün süre ile askıya alındı
Zabıta ekipleri, denetimler sırasında kişi başına 392 lira idari ceza uyguladı. Denetimlerin ardından İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) üzerinden denetime takılan araçların çalışma izin belgelerini 10 gün, taksi şoförlerinin ticari taşıma araç kullanım belgelerini ise 20 gün süre ile askıya aldı. 

İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy da sorunu çözmek için sivil ekipler oluşturduklarını belirterek, denetimleri sürekli hale getirmek istediklerini kaydetti.

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