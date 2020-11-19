BIST 1.301
DOLAR 7,63
EURO 9,04
ALTIN 456,27
HABER /  DÜNYA

AB toplantısında Türkiye'ye yaptırım gündeme gelebilir! Almanya açıkladı

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" düşüncesini dile getirdi.

Abone ol

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyesi Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Ankara'ya yaptırım seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.

Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dağlık Karabağ sonrası Ermeniler ne düşünüyor? Bomba anket sonuçları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
BioNtech'in koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Prof. Dr. Uğur Şahin tarih verdi
Ankara'da eşine şiddet uyguladı kızını istismar etti! Mahkemeden tepki çeken karar
Afşin Emre Kayıpmaz: 2 hafta sonunda başladığımız noktadaysak daha sert tedbirler gelir
İlk kez İstanbul'da tanı koyuldu ! İşte koronavirüsün yeni belirtisi
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı gündeme oturan açıklama
Ali Babacan'ın sözleri olay oldu Soner Yalçın 'alkışlamam' dedi
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da taksilere sivil zabıta denetimi
Kastamonu Valisi Avni Çakır:İleriki günlerde kriz hali söz konusu olabilir
Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor: Arda Güler
Deniz Can Aktaş kimdir sevgilisi var mı koronavirüs oldu set durdu
Kafeler kapandı mı yeni çalışma saatleri nasıl oldu
Hazer Amani ilk eşi Deniz Mumcuoğlu kimdir Sıla ile aldatmıstı
Yorumlar 8 yorum