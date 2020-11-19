AB toplantısında Türkiye'ye yaptırım gündeme gelebilir! Almanya açıkladı

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" düşüncesini dile getirdi.Abone ol
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyesi Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Ankara'ya yaptırım seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.
Maas, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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