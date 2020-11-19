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Kafeler kapandı mı yeni çalışma saatleri nasıl oldu

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeniden kısıtlama ve tedbirler hayata geçirildi. Birçok vatandaş yeni yasaklar neler araştırması yaparken kafeler açık mı, kapandı mı ve kaça kadar açık olacak araştırmaları devam ediyor. İşte cafelerin yeni çalışma saatleri...

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Koronavirus vakalarının yeniden tırmanışa geçmesinin ardından sıkı tedbirler alınmaya başladı. Kısıtlamalar arasında cafe ve restoranlar da var. Kafelerin çalışma saatleri değişti. 21 Kasım cumartesi gününden itibaren cafelere müşteri alınmayacak. Sadece saat 10.00-20.00 arasında paket servis yapılacak. 

Restoran, kafe yasağı: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi iş yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. 20:00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı: Hafta sonları; 10:00­ - 20:00 saatleri DIŞINDA sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulamaya 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den itibaren başlanacaktır.

Hafta sonları;

✅⏰10:00­ - 20:00 saatleri DIŞINDA

⛔️sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.


65 yaş üzere sokağa çıkma yasağı: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa ÇIKABİLECEKTİR.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı: 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa ÇIKABİLECEKTİR.

AVM, berber, market yasağı: 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde; Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

Sinema, kahvehane ve eğlence yerleri: 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; Yeni bir karar alınıncaya kadar ise; kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulmuştur.

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