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İşte Türkiye’nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki muhtemel rakipleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde ise C Ligi’ne düştü. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Eleme Grupları öncesinde yer alacağı torba da belli oldu.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki altıncı ve son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenildi. Grubu 11 puan lider tamamlayarak A Ligi'ne yükselen Macaristan, 6 puanı Türkiye'den aldı. Macaristan'ı yenmesi halinde A Ligi'ne yükselecek ay-yıldızlı ekip, aldığı mağlubiyetle 6 puanda kalıp, C Ligi'ne düştü

Dünya Kupası eleme maçları, 7 Aralık’ta çekilecek kura sonrasında 24 Mart 2021’de başlayacak. 10 gruptan 1. olan takımlar Katar vizesini alacak. 

1. TORBA: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, Hırvatistan, İtalya, Danimarka, Almanya, Hollanda

2. TORBA: İsviçre, Polonya, İsveç, Galler, Avusturya, Ukrayna, TÜRKİYE, Sırbistan, Slovakya, Romanya

3. TORBA: Rusya, İrlanda, Çekya, Macaristan, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya

4. TORBA: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Belarus, İsrail, Gürcistan, Lüksemburg

5. TORBA: Ermenistan, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Letonya, Andorra

6. TORBA: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

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