BIST 1.285
DOLAR 7,67
EURO 9,08
ALTIN 459,87
HABER /  GÜNCEL

Bursa'daki 300 polisli uyuşturucu operasyonu! 10 şüpheli tutuklandı

BURSA’da, 300 polis ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Abone ol

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 10 şüpheliye operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlara 300 polis katıldı. Operasyonda B.K., D.T., E.A., B.A., G.B., B.G., T.O., B.A., N.Ö. ve C.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 430 gram bonzai,150 gram esrar, 100 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Narkotik köpeği 'Rona'nın da kullanıldığı aramalar sırasında, buzdolabının arkasında ve baharatlıklarda uyuşturucu madde saklandığı tespit edildi. Ekiplerin baskın yaptığı evlerden birinde şüpheliler, uyuşturucu maddeyi paketlerken yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Afşin Emre Kayıpmaz: 2 hafta sonunda başladığımız noktadaysak daha sert tedbirler gelir
İlk kez İstanbul'da tanı koyuldu ! İşte koronavirüsün yeni belirtisi
Merkez Bankası faiz artıracak mı? Dolar çakılacak deniyor piyasa saat 14.00'a kilitlendi
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı gündeme oturan açıklama
Ali Babacan'ın sözleri olay oldu Soner Yalçın 'alkışlamam' dedi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan: İller arası kısıtlamaya gerek yok
ÖNCEKİ HABERLER
Bu haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı saat kaçta başlıyor?
Denizli'de vakalar arttı! Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1 mahalleyi karantinaya aldı
Manisa'da yardıma koşan genç adam kendi canından oldu
Türkiye, FIFA sıralamasında kaçıncı sırada?
Dünya salgından kırılıyor! O ülkede ilk vaka tespit edildi
Hacı Sabancı kimdir kaç yaşında? Hacı Sabancı ne iş yapıyor?
Yorumlar