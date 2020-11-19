BIST 1.291
DOLAR 7,69
EURO 9,12
ALTIN 468,27
HABER /  YEREL

Amasya'da korkutan görüntü! 3 aydır bir damla yağış düşmedi Türkiye’nin en kurak alanı

İhlas Haber Ajansı

Son yıllarda azalan yağışlar Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü’nü de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Abone ol

Bölgedeki verimli tarım arazilerinin sulanmasını sağladığı gibi çok sayıda kuş ve balık türüne evsahipliği yaparak barındıran göl kuraklık alarmı verdi. Suların çekildiği yerlerde topraklarda çatlaklar oluştu. Gölün ortasında bulunan adaya yürüyerek ya da araçlarla gidilebiliyor. Amatör balıkçılar oltalarıyla gölün ortasında balık avlıyor. Sokak hayvanları kurumuş toprakların üzerinde dolaşıyor. Endişe verici bu durum havadan da görüntülendi.

Çok ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşılaşıldığını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Son 3 ay içerisinde bir damla yağış düşmedi. Meteoroloji yetkililerinin 10 gün önce yayınlamış olduğu haritada da gördük. Türkiye’nin en kurak alanı olarak yer verildi” dedi.


Bilinçli kullanın çağrısı
Kaynakların yetersizliği, kuraklık ve sulama ihtiyaçları nedeniyle baraj gölündeki suyun ciddi seviyede azaldığını belirten Belediye Başkanı Üçok, su miktarının 10 milyon metreküpten de az oranlara düştüğünü söyledi. İlçenin ihtiyacı olan önemli su kaynaklarından olan Derinöz Barajı’ndan geçen aylarda su temin edilememesi üzerine belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla yeni su kaynakları bularak içme suyu hattına verdiklerini ve bir süreliğine yaşanan su kesintisi durumla karşılaşmamak için de arayışlarını sürdüreceklerini vurgulayan Üçok, vatandaşlardan suyu bilinçli kullanmalarını istedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Samsun bu olayı konuşuyor! Ailesi için kendini riske attı bu hale geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı gündeme oturan açıklama
Ali Babacan'ın sözleri olay oldu Soner Yalçın 'alkışlamam' dedi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan: İller arası kısıtlamaya gerek yok
Erdoğan, Vaniköy Camisi'ni yaptırmaya talip olan Kalyoncu'yu aradı! İşte görüşmeden detaylar
Dağlık Karabağ'da yenilen Ermenistan'dan Türkiye'ye tehdit: İntikamımızı alacağız
Dolar kuru Merkez Bankası'nın kritik faiz kararını bekliyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Son bir ayda 82 terörist! Terör örgütündeki "çözülme" telsiz konuşmalarında
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü güç ünitesinin inşaat lisansı alındı
Kayseri'de iki hayırsever bakkal defterini satın aldı
Ankara-İzmir arası seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşücek
AVM çalışma saatlerine yeni ayar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Yorumlar