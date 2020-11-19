Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı gündeme oturan açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmaya girdi. CHP liderini yerden yere vuran Devlet Bahçeli, 'Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı ile ilgili kendisine yönelttiği eleştirilere sert cevap verdi. CHP'nin tarihi sorununun Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi olduğunu söyleyen Bahçeli, Alaattin Çakıcı'ya bir kez daha sahiplenerek onun için "dava arkadaşım" ifadesini kullandı.

Alaattin Çakıcı ile CHP arasındaki "mafya" kavgasına MHP lideri Bahçeli'de katıldı. Twitter'dan yaptığı açıklamada Alaattin Çakıcı ile olan ilişkisine cevap veren Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hainlikle suçladı PKK ile örtülü ilişki kurmakla suçladı.

İşte Bahçeli'nin twitter hesabından yaptığı o açıklama;

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun habis ve hastalıklı konuşmaları dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğü gayet net olarak anlaşılacaktır. Üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur.



Kılıçdaroğlu'na PKK ile işbirliği suçlaması

Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros’un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala’ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle iç dışlı olduğu ise son derece berraktır.

Bu durum kapsamında CHP Genel Başkanı’nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir.

Alaattin Çakıcı'ya sahip çıktı Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: 1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. 3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır.

"CHP'nin tarihi sorunu Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir"

Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir.

Kılıçdaroğlu, aleyhine işleyen gündemi değiştiremez, yama tutmayan açıklarını asla kapatamaz. PKK’yla işbirliğinin, FETÖ’yle diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacaktır. CHP’nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Bu sorun kanserleşmiş, vücuda yayılmıştır."