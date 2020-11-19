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Adana'da bin 757 kavanoz içerisinde cinsel ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da, polisin bir kargo şirketinin şubesinde yaptığı aramada, bin 754 kavanoz içerisinde 1 ton 28 gram cinsel içerikli sahte macun ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir kargo şubesine baskın düzenledi. Şubede yapılan aramada, bin 754 kavanoz içerisine doldurulmuş ve gönderime hazır 1 ton 28 gram cinsel içerikli sahte macun ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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