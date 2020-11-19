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Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

Kuruluş Osman dizisindeki Targun Hatun karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat hayatı ile merak konusu oldu. Dizide namlı bir peçenek beyinin kızını canlandırıan Zeynep Tuğçe Bayat aslen Mersinli ve 30 yaşında

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ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı her bölüm konuşulmaya devam ediyor. Dizinin tarih kokan konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla araştırılıyor. Dizide Targun Hatun karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat dikkat çeken isimleriden. Peki Zeynep Tuğçe Bayat kimdir kaç yaşında aslen nereli ve Zeynep Tuğçe Bayat hangi dizilerde rol aldı?

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir: Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Zeynep Tuğçe Bayat hangi dizilerde rol aldı :

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)
2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)
2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)
2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)
2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)
2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)
2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)

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