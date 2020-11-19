Medya kulisleri bunu konuşuyor: Sözcü gazetesi satıldı mı ?

Sözcü Gazetesi'nin bir İsveç firmasına satıldığı iddia edildi. Satışa yönelik iddialarına gazeteden yalanlama geldi.Abone ol
Sözcü Gazetesi, Korkusuz Gazetesi, GırGır, Amk (Spor), Sözcü TV ve sozcu.com.tr şirketlerinin sahibi olan Estetik Yayıncılık şirketinin satıldığı iddiası ortaya atıldı.
Bu iddialara gazetenin avukatı İsmail Yılmaz’dan cevap geldi. Medyaradar’a açıklama yapan Av.İsmail Yılmaz şöyle dedi:
“Sözcü Gazetesi satılmadı. Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’dır. Gerçek dışı bilgi yayarak, Sözcü’ye zarar vermek isteyenlere karşı gerekli yasal işlemler yapılacaktır”