Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında nereli Ferda Anıl Yarkın evli mi?

Şarkıları ile 90'lı yıllara damga vuran isim Ferda Anıl Yarkın katıldığı televizyon programlarının ardından merak ediliyor. Sonuna Kadar şarkısı ile akıllara kazınan Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi?

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90'lı yıllara söylediği aşk şarkıları ile adını yazdıran şarkıcı Ferda Anıl Yarkın uzun bir aradan sonra televizyon programına katıldı ve hayatı merak konusu oldu. Sonuna Kadar şarkısı ile o döneme imza atan Ferda Anıl Yarkın aslen Çanakkaleli ve 50 yaşında.

Ferda Anıl Yarkın kimdir: Ferda Anıl Yarkın; Çanakkale’de Mayıs 1970 ayında dünyaya geldi. Ferruh ve Fahrettin adlarında abileri vardır. Annesi Güngör Hanım ve Bestekar olan Deniz Astsubayı babasının adı Kamuran Yarkın'dır. Devamlı siyah giydiği kıyafetleri ile bilinir.

İTÜ Türk müziği Devlet Konservatuarı Keman Bölümünü bitirdi. En ünlü şarkıları Sonuna Kadar ve Üzülme'dir. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nin olduğu zamana denk gelen; Unuttum Sanma (Yaralıyım) albümü yeterli ilgiyi görememiştir. Daha sonra Ferda Anıl Yarkın 7 sene müziğe ara verip ortalarda görünmedi. Görünmedi ama yazdığı eserler vardı onlar okundu. Bu dönemde çalışmalarını Cengiz Kurtoğlu, Nilüfer gibi çeşitli sanatçılar seslendirdi.

Tam herkes onu unuttu derken 2006 yılında “Ayrılmayalım” albümü ile yeniden müzik piyasasında yerini aldı. 2007 yılında “Şarkı Söylemek Lazım” adlı yarışma programında Helin Avşar'ın koçluğunu yapmıştır. 2009 yılında da “Korolar Çarpışıyor” adlı program'da Çanakkale Korosunu yönetmiştir.

Albümleri :

1993 - Aşkın Yetmez (Yol Ver Bana )

1995 - Sonuna Kadar

1999 - Unuttum Sanma

2006 - Ayrılmayalım

Filmleri ve Dizileri :

2010 - Kollama 3. sezon (Tv. dizisi)

1995 - Bay E (Otobüs Şoförü) (Sinema filmi)

Kaynak: Ferda Anıl Yarkın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?