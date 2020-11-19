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Karabük'te komşular polisi aradı! Tartıştığı kocasını sırtından bıçakladı

Demirören Haber Ajansı

KARABÜK'te 20 yaşındaki Dilara T., tartışma yaşadığı eşini sırtından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı koca hastaneye kaldırılırken kendisini eve kilitleyen Dilara T. gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1079. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Tartışan çift arasında yaşanan arbede sırasında Dilara T., bıçak ile eşi Onur T.'yi sırtından yaraladı. Bağrışma sesleri nedeniyle komşuların haber üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, Onur T.'yi sırtından bıçaklanmış bir halde apartmanın girişinde buldu.

Ambulansa alınan Onur T. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.’nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi.

Polisin ikna ettiği Dilara T. kapıyı açarak gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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